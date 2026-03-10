Збиття «шахедів» та розвіддронів над Харківщиною: відео

Підрозділи протиповітряної оборони 113-ї окремої бригади територіальної оборони знищили п’ять російських безпілотників у небі над Харківщиною.

Про це повідомили у 113-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Серед знищених цілей – два ударні, два розвідувальні та один багатофункціональний БпЛА.

Зокрема, було збито два ударні безпілотники «шахед».

Також українські військові знищили розвідувальні дрони ZALA та Supercam, які використовуються російськими військами для спостереження.

Крім того, підрозділи ППО ліквідували безпілотник «Гербера».

Військові зазначають, що кожен знищений безпілотник означає відвернену загрозу для житлових кварталів та цивільної інфраструктури.

