«Білі янголи» під загрозою дронів евакуювали 11 людей із прифронтових сіл Харківщини

Спецпідрозділ поліції «Білий янгол» евакуював 11 людей із села Приколотне Куп’янського району та прилеглих населених пунктів. Під час операції правоохоронці працювали в умовах постійної загрози атак ворожих безпілотників.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За інформацією поліції, складність евакуації полягала в необхідності одночасно вивезти значну кількість людей та у ризику ударів з боку російських БпЛА.

Через бездоріжжя для евакуації використали позашляховик та сільськогосподарську техніку. До безпечного місця людей доставили за допомогою волонтерів.

Наразі евакуйовані перебувають у безпеці. Їх передали під опіку волонтерам, які допоможуть із розміщенням та забезпеченням необхідними речами.





