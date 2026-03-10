Сили оборони вдарили ракетами Storm Shadow по заводу мікроелектроніки в Брянську: відео
Підрозділи Сил оборони України завдали ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел». Зафіксовано ураження цілі та значні пошкодження виробничих потужностей.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
«Кремній Ел» є важливою ланкою у виробництві російського «високоточного» озброєння.
Підприємство спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які використовуються у сучасному озброєнні, зокрема в ракетах «Іскандер».
Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
Аеророзвідку під час операції здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем «Рейд».