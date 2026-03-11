Сегодня 08:27
Внаслідок ранкового удару по Харкову є загиблі та постраждалі
Через обстріл у Харкові є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Відомо про двох загиблих черед російську атаку на Шевченківський район Харкова», – зазначив Синєгубов.
За його словами, троє людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА в Шевченківському районі.
На місці «прильоту» працюють усі служби: підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція.
Постраждалим надається меддопомога.