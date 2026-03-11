На Покровському напрямку загинув 22-річний захисник із Харківщини

На війні загинув військовослужбовець Віктор Дяківніч із Валківської громади Харківської області. Захиснику було 22 роки.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Віктор Дяківніч народився 10 квітня 2003 року в селищі Пісочин Харківської області. Згодом родина переїхала до села Ясенове, а пізніше оселилася у Валках. У 2010 році пішов до першого класу Сніжківської школи, а після переїзду продовжив навчання у Валках.

Після закінчення дев’яти класів Віктор вступив до Центру професійно-технічної освіти №3 у Харкові, де здобув професію автослюсаря. Після навчання працював у ПСП «Нове життя» в селі Олександрівка слюсарем, механіком та електрозварювальником.

27 жовтня 2021 року його призвали на строкову службу до лав Збройних сил України. Службу розпочав у військовій частині 3018 Національної гвардії України. Повномасштабне вторгнення росії він зустрів у Гостомелі.

Згодом Віктор Дяківніч служив водієм автомобільного батальйону та доставляв військові вантажі по Україні, пізніше ніс службу на Донецькому напрямку. Був учасником бойових дій.

З 2025 року військовий обіймав посаду стрільця мотопіхотного батальйону. На Покровському напрямку, поблизу населеного пункту Заповідне, він разом із підрозділом стримував атаки російських військ.

28 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій Віктор Дяківніч зник безвісти. Згодом стало відомо про загибель захисника.

За службу Віктор Дяківніч відзначений нагрудним знаком «Знак Пошани» Донецької обласної адміністрації.

