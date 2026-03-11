Скільки повітряних цілей уразили Сили ППО цієї ночі

Над Україною цієї ночі було збито 90 БпЛА окупантів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУУ.

«У ніч на 11 березня (з 18:00 10 березня) противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Агентство Телевидения Новости