У ХОВА показали наслідки російського удару по Харкову сьогодні вранці

Окупанти поцілили БпЛА по цивільному підприємству в Шевченківському районі міста.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок цієї ворожої атаки загинули двоє чоловіків.

Ще 7 людей зазнали поранень: жінки 47, 50, 60 років і чоловіки 49, 39, 33, 36 років.

Усіх постраждалих доставили до лікарні, де їм надається повний обсяг необхідної допомоги.

На місці удару спалахнула пожежа, площею близько 50 квадратних метрів.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують усувати наслідки обстрілу. Також на місці працюють правоохоронці й чергують бригади екстреної допомоги.

