Сегодня 10:44
Прокурори зафіксували наслідки удару по харчовому підприємству у Харкові

Ворожий БпЛА вдарив по цивільному харчовому підприємству у Харкові: двоє загиблих, семеро поранених.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 березня близько 8:00 військовослужбовці рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдали удару безпілотником, попередньо типу «Герань-2», по Шевченківському району Харкова.

Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства харчової галузі.

Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники цього підприємства.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями працюють на місці події та документують черговий воєнний злочин, вчинений військовими рф.

Агентство Телевидения Новости

