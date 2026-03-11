Продавав саморобну зброю через інтернет: зловмисника затримано

На Харківщині поліцейські викрили канал незаконного збуту вогнепальної зброї.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, до протиправної діяльності причетний 47-річний житель міста Чернігів. Чоловік незаконно придбав саморобну нарізну вогнепальну зброю калібру 5,6 мм та зберігав її з метою подальшого продажу.

Надалі фігурант розмістив оголошення про продаж зброї на одному з тематичних інтернет-ресурсів. Під час електронного листування він домовився про реалізацію пістолета типу «дерринджер». Після отримання грошей чоловік відправив зброю поштою до Харківської області.

Правоохоронці задокументували два факти незаконного збуту вогнепальної зброї.

Згідно з висновками судових експертиз, вилучені предмети є нарізною вогнепальною зброєю, виготовленою саморобним способом та придатною для здійснення пострілів.

Слідчі Берестинського райвідділу поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости