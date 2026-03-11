У дитсадках із 1 вересня стане обов’язковим вивчення англійської

З 1 вересня 2026 року у всіх закладах дошкільної освіти для дітей п’яти-шести років стане обов’язковим предметом англійська мова.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України, пише Освіта.юа.

Міністерство освіти і науки України листом №1/3833-26 від 26 лютого 2026 року повідомило про запровадження обов’язкового вивчення англійської мови у старших групах закладів дошкільної освіти. Таке нововведення передбачене Законом України «Про застосування англійської мови в Україні» та Законом України «Про дошкільну освіту».

Згідно з Типовими штатними нормативами закладів дошкільної освіти, затвердженими наказом МОН від 12 червня 2025 року №844, у дитсадках передбачено введення посади вчителя англійської мови. Розрахунок становить 0,25 штатної одиниці на кожну групу дітей старшого дошкільного віку.

Для підтримки педагогів Міністерство освіти і науки разом із видавництвом «Лінгвіст» підготувало методичний порадник для вихователів із рекомендаціями щодо планування та проведення занять з англійської мови у старших групах.

Професійний розвиток педагогів забезпечуватимуть через національну платформу, створену МОН із урахуванням міжнародного досвіду та сучасних підходів до раннього вивчення мов. Розділ Preschool Educators містить п’ять методичних секцій і 49 навчальних матеріалів загальним обсягом 30 годин. Матеріали орієнтовані на практичне застосування та адаптовані до вікових особливостей дітей дошкільного віку.

