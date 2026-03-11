Сегодня 16:13
Росіяни вдарили FPV-дроном по Золочівській громаді: зазнав поранень чоловік
Сьогодні, 11 березні, російська військові FPV-дроном вдарили по селу Клинова Новоселівка Золочівської громади Харківської області.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Окупанти атакували населений пункт близько 10:50.
Унаслідок влучання осколкове поранення голови, тулуба та нижніх кінцівок дістав 44-річний чоловік.
Постраждалого евакуювали до Золочівської лікарні. Стан пораненого важкий.