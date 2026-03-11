Прикордонники знищили позиції російських військ у Харківській області: відео

Бійці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону виявили та уразили укриття, позиції та засоби зв’язку противника на Харківщині.

Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонники застосовують різні типи безпілотних літальних апаратів для повітряної розвідки та ударів по позиціях противника.

На Харківщині під час чергових відпрацювань оператори БпЛА виявили укриття, позиції та засоби зв’язку окупантів. Після підтвердження цілей по них було завдано ударів, у результаті чого елементи оборони противника було знищено.

Комендатура швидкого реагування «Шквал» сформована з військовослужбовців із бойовим досвідом. Її бійці брали участь у боях на Київщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.





Агентство Телевидения Новости