Сили оборони відбили три російськи атаки біля Приліпки та Новоплатонівки на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 11 березня. Триває 1477 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість боїв на фронті становить 65.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили два штурми у напрямку Новоплатонівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

