На Харківщині прикордонники за допомогою дрона з гучномовцем взяли у полон чотирьох окупантів

Під час одного з російських штурмів, кількість яких від початку року на Південно-Слобожанському напрямку значно зросла, прикордонники бригади «Гарт» взяли у полон чотирьох російських військових. Змусити окупантів здатися допоміг розвідувальний дрон із гучномовцем.

Про це повідомили в ДПСУ.

Аеророзвідники підрозділу РУБпАК «Фурія» помітили групу окупантів, ще коли вони перетнули державний кордон України. Оператори ударних безпілотників накрили противника вогнем. Вцілілі окупанти змушені були здатися.

«Допоміг їм у цьому розвідувальний БпЛА Matrice, на який дронарі-прикордонники встановили гучномовець. Слідуючи інструкціям, що лунали з нього, ворожі штурмовики з піднятими руками прямували за нашою «пташкою». І таким чином потрапили до рук хлопців прикордонної бригади «Гарт» вже, так би мовити, і де-юре, і де-факто», – розповіли в ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, українські захисники не тільки зірвали штурм противника, але й здобули цінну інформацію щодо його планів росіян, а також поповнили обмінний фонд.

