Сегодня 17:14
Російський дрон влучив у будинок під Харковом: постраждали четверо людей, серед них дитина

Російський дрон влучив у будинок під Харковом: постраждали четверо людей, серед них дитина

11 березня російський безпілотник влучив у житловий будинок у місті Мерефа на Харківщині. Унаслідок удару постраждали четверо людей, серед них 6-річна дитина.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Унаслідок влучання БпЛА у житловому будинку спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали четверо людей. 61-річний чоловік і 74-річна жінка дістали поранення, гострої реакції на стрес зазнали 37-річна жінка та шестирічна дівчинка.

Пошкоджено приватні будинки та поруч припарковані цивільні автівки.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Архив новостей

