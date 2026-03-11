На Харківщині чоловік врізався у вантажівку та втік з місця ДТП

10 березня, близько 17:30, у місті Зміїв Харківської області водій Toyota Land Cruiser зіштовхнувся з причепом припаркованого вантажного автомобіля та залишив місце події.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Наряд групи реагування патрульної поліції розшукав та зупинив порушника. Це 59-річний місцевий мешканець.

При спілкуванні з правоохоронцями чоловік надав документи, після чого сів до автівки та поїхав з місця.

Наразі вирішується питання по притягнення порушника до адміністративної відповідальності.

