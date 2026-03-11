За тиждень «Білі янголи» евакуювали на Харківщині з-під обстрілів 22 людей

За останній тиждень поліцейські спецпідрозділу «Білий янгол» евакуювали з територій активних бойових дій на Харківщині 22 людей. Серед них – семеро маломобільних.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Однією з останніх стала евакуація з Куп’янської громади 60-річного чоловіка – військового пенсіонера Повітряних сил ЗСУ, який має серйозні вади зору та майже не бачить. А також 52-річної жінки з населеного пункту, що щодня зазнає обстрілів.

«Дістатися туди вкрай складно через постійну загрозу застосування ударних дронів, однак, попри всі ризики, евакуаційну операцію вдалося успішно провести», – розповіли в поліції.

Крім того, спільно з волонтерами було евакуйовано з Куп’янського району 77-річного чоловіка та трьох жінок віком від 52 до 65 років.

