Сегодня 09:45
У Малоданилівській громаді через обстріли частково відсутнє світло

У Малоданилівській громаді через обстріли частково відсутнє світло

Внаслідок ударів окупантів частина Малоданилівської громади залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«Внаслідок нічних обстрілів частина одного з населених пунктів громади залишається без електропостачання. За інформацією енергетиків, перспективи відновлення через технічні пошкодження наразі остаточно не визначені», – написав Гололобов у Телеграм.

За його словами, протягом одного дня відновити електропостачання не вийде.

Також пошкоджено електроживлення об’єктів критичної інфраструктури водопостачання.

Агентство Телевидения Новости

