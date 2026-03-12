Сегодня 09:45
У Малоданилівській громаді через обстріли частково відсутнє світло
Внаслідок ударів окупантів частина Малоданилівської громади залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
«Внаслідок нічних обстрілів частина одного з населених пунктів громади залишається без електропостачання. За інформацією енергетиків, перспективи відновлення через технічні пошкодження наразі остаточно не визначені», – написав Гололобов у Телеграм.
За його словами, протягом одного дня відновити електропостачання не вийде.
Також пошкоджено електроживлення об’єктів критичної інфраструктури водопостачання.