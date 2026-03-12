У квартирі в Харкові виявили велику колонію рудих вечірниць: вдалося врятувати 900 кажанів

У Харкові під час ремонту балкона в одній із квартир виявили колонію кажанів. Фахівці врятували понад 900 рудих вечірниць, які зимували під обшивкою.

Про це повідомили в Українському центрі реабілітації рукокрилих.

Протягом кількох років в обшивці балкона однієї з квартир у Харкові зимували кажани. Власниця квартири чула тварин, однак вони не заважали їй.

У лютому кажани почали вилазити всередину балкону, а обшивка почала руйнуватися. Власниця квартири звернулася до Центру допомоги кажанам і домовилася про співпрацю фахівців із ремонтниками.

Під час робіт спеціалісти контролювали процес, щоб тварин не травмували та могли правильно транспортувати їх до Центру. Згодом з’ясувалося, що під обшивкою перебуває велика колонія рудих вечірниць.

Протягом трьох днів фахівці у кілька змін перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали допомогу виснаженим і голодним кажанам. Загалом вдалося врятувати понад 900 рудих вечірниць.

Більшість тварин перебувають у задовільному стані. Для них створили умови для завершення зимівлі у холодній кімнаті, а тих, хто цього потребує, відгодовують.

