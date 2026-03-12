Окупанти вдарили БпЛА по селу Зарожному на Харківщині: виникла пожежа

Армія рф завдала удару по Чугуївській громаді.

Про це повідомляє Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.

«Близько 20 хвилин тому ворог завдав черговий удар безпілотником по Чугуївській громаді, а саме по селу Зарожне», – зазначила Мінаєва.

За її словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа на сільгосппідприємстві.

Усі екстрені служби залучені для ліквідації наслідків прильоту.

Наявність постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюються.

