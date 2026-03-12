Український скелетоніст став чемпіоном світу серед юніорів

У четвер, 12 березня, Ярослав Лавренюк став чемпіон світу зі скелетону на змаганнях серед юніорів.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

18-річний українець тріумфував на турнірі одразу у двох вікових категоріях – U20 та U23.

За підсумками двох заїздів він випередив найближчого суперника на 0.18 секунди. У трійці також опинились представники Латвії та Китаю.

Юніорський чемпіонат світу зі скелетону – чоловіки:Альтенберг, Німеччина

Ярослав Лавренюк (Україна) – 1.53,52Девіс Валдовскіс (Латвія) – 1.53,70Ю Гоцін (Китай) – 1.59,28

