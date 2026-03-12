Російський дрон атакував транспорт підприємства критичної інфраструктури на Харківщині

Сьогодні, 12 березня, близько 11:00 російські війська БпЛА завдали удару по селищу Золочів Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

За попередніми даними, для удару окупанти застосували БпЛА «Ланцет».

Безпілотник влучив в автомобіль УАЗ підприємства критичної інфраструктури. Під час виконання службових обовʼязків постраждав 35-річний чоловік – в нього діагностували акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

Автомобіль повністю знищений.

Агентство Телевидения Новости