На Харківщині ЗСУ відбили два штурми, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 22 березня. Триває 1478 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість боєзіткнень на фронті становить 45.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни один раз атакували у бік населеного пункту Зибине. Бій триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у бік населених пунктів Подоли та Глушківка.

