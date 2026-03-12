Майже 1,5 млн грн збитків: на Харківщині керівника підприємства підозрюють у схемі з проєктом бомбосховища

Керівнику підприємства повідомили про нову підозру у справі про заволодіння бюджетними коштами, виділеними на облаштування шкільного укриття на Харківщині. За даними слідства, замість розробки нового проєкту він використав раніше створену документацію, що спричинило збитки майже на 1,5 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у червні 2023 року мешканець Полтави – директор кількох товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – уклав зі школою у селищі Нова Водолага Харківського району договір. Угода стосувалася виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва бомбосховища на суму майже 2 млн гривень.

Однак замість розробки нового проєкту керівник ТОВ скопіював раніше створену документацію для укриття ліцею в Харкові і видав її за нову.

Надалі директор підприємства підписав і подав замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт, на підставі якого отримав обумовлену суму коштів.

Судова експертиза підтвердила, що виготовлена документація містить ознаки повторного використання за іншим договором, тому вартість проєктних робіт мала бути значно нижчою – близько 500 тис. гривень.

Внаслідок цих злочинних дій державі завдано збитків на суму майже 1,5 млн гривень.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова директору підприємства повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого повторно в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, поєднаного зі службовим підробленням (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Довідково: у вересні 2025 року щодо директора підприємства прокурори вже направили обвинувальний акт до суду за фактами заволодіння 7,5 млн грн бюджетних коштів за аналогічною схемою.

Агентство Телевидения Новости