Поліція встановлює обставини загибелі двох дітей на водоймі у Харкові

12 березня, о 15:40, у Харкові під кригу на водоймі провалилися шестеро дітей. Двох із них врятувати не вдалося – загинули хлопці 10 та 17 років.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інформація про трагедію на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця надійшла до Харківського районного управління поліції № 3 о 15:40. Попередньо встановлено, що під кригу провалилися п’ятеро малолітніх дітей та один неповнолітній. Перехожий чоловік кинувся на допомогу та зумів врятувати чотирьох дітей – двох дівчат та двох хлопців.

Загинули 10-річний та 17-річний хлопці.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та опитують свідків. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Як повідомили в Харківській ОВА, за наявною інформацією, старший підліток потонув, намагаючись врятувати молодших дітей. Ще чотирьох дітей із переохолодженням доставили до лікарні. Це хлопчики віком 8 і 9 років та дівчата 9 і 10 років. Медичну допомогу також надають 40-річному чоловікові, який пірнав у крижану воду, щоб витягти дітей.

