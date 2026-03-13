Укрзалізниця скасувала рух кількох приміських поїздів на Харківщині

На Харківщині через безпекову ситуацію скасовано маршрути кількох поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Через вплив бойових дій вносимо корективи у рух приміських поїздів на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Цієї доби в регіоні тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6903 Люботин – ОгульціАльтернатива: №6305 Харків-Пасажирський – Огульці.

№6904 Огульці – Харків-ПасажирськийАльтернатива: №7012 Полтава-Південна – Суми та №6318 Мерчик – Харків-Пасажирський.

№6159 Харків-Пасажирський – МерчикАльтернатива: 6319 Харків-Пасажирський — Мерчик.

№6224 Мерчик – ЛюботинАльтернатива: №6322 Мерчик – Харків-Пасажирський.

Агентство Телевидения Новости