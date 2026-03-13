Другое
Сегодня 09:00
Поблизу Сергіївки загинув розвідник із Харківщини

Поблизу Сергіївки загинув розвідник із Харківщини

На Донеччині загинув військовослужбовець Дімітрій Карпінський. Він був старшим розвідником-радіотелефоністом розвідувального підрозділу.

Про це повідомили в Люботинській міській раді.

Дімітрій Карпінський народився 15 січня 1987 року. Проходив службу як старший розвідник-радіотелефоніст 2 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу 2 розвідувальної роти.

4 березня 2026 року Дімітрій Карпінський загинув під час бою поблизу села Сергіївка Покровського району Донецької області. Захисник поліг під час виконання бойового завдання.

