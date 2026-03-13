Протягом доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківщини: шестеро постраждалих

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей.

У селищі Золочів постраждали 62-річна жінка, 42-річний і 35-річний чоловіки; у селі Зарожне Чугуївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 25, 30, 32 років.

Також медики надали допомогу 65-річному чоловіку, який 5 березня постраждав у селі Старовірівка Шевченківської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 РСЗВ;▪️2 КАБ;▪️14 БпЛА типу «Герань-2»;▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;▪️1 БпЛА типу «Молнія»;▪️2 fpv-дрони;▪️18 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль комунальної служби, цивільне підприємство (селище Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено гараж (селище Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки (селище Борова), багатоквартирний і приватний будинки (місто Балаклія);

▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (село Черкаські Тишки);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (село Зарожне), 2 вантажні автомобілі, 2 комбайни, трактор (село Кочеток).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 206 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 509 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у бік населеного пункту Зибине.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.

