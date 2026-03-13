У селі Городнє на Харківщині чоловік провалився під кригу та загинув

На Харківщині чоловік загинув, провалившись під кригу.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

13 березня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про нещасний випадок у селі Городнє Краснокутської громади Богодухівського району. На місцевому ставку під кригу провалився та загинув 39-річний чоловік.

За попередніми даними, чоловік намагався скоротити шлях і перейти водойму по льоду. Пройшовши лише кілька метрів, він провалився у крижану воду. Товщина льоду становила близько 1 см, тож він не витримав ваги людини.

На місце події прибули рятувальники ДСНС. За допомогою гумового човна вони дістали тіло загиблого з водойми та передали його працівникам правоохоронних органів. Наразі обставини трагедії встановлюються.

Рятувальники вкотре наголошують, – «у цей період виходити на лід вкрай небезпечно. Через потепління він стрімко втрачає міцність і може проламатися будь-якої миті».

