Правоохоронці документують наслідки обстрілу автобуса на Харківщині: загинув водій

На Харківщині від російського обстрілу загинув чоловік, ще чотири людини постраждали: поліцейські документують наслідки воєнного злочину.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. В результаті ворожої атаки пошкоджено приватні домоволодіння та рейсовий автобус Бурлук-Харків, в якому знаходилося 15 пасажирів.

13 березня до відділення поліції № 1 Куп’янського РВП надійшло повідомлення про те, що відбулося влучання поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади.

Від ворожого удару загинув 53-річний водій автобуса. Дістали поранення чотири цивільні людини. Серед постраждалих троє пасажирок автобуса віком 44, 53 та 59 років, а також місцевий мешканець 1953 року народження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

