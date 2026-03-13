Другое
Сегодня 12:00
Окупанти вдарили дроном по рейсовому автобусу на Харківщині: є загиблий та поранені

Окупанти вдарили дроном по рейсовому автобусу на Харківщині: є загиблий та поранені

Внаслідок удару дрона по рейсовому автобусу Великобурлуцької громади загинув чоловік.

Про це повідомив керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«13 березня 9:15 дорога біля села Нова Олександрівка, Великобурлуцька громада, відбувся обстріл із застосуванням БПЛА (попередньо Ланцет»), – зазначив Канашевич.

За його словами, внаслідок обстрілу відбулось влучання в рейсовий автобус «Харків – Великий Бурлук».

За оперативною інформацією загинула одна та постраждали ще чотири цивільні людини.

Деталі та обставини зʼясовуються.

Агентство Телевидения Новости

