Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:25
Просмотров: 32

В Ізюмі підтопило переправу: рух на ділянці траси М-03 тимчасово призупинено

В Ізюмі підтопило переправу: рух на ділянці траси М-03 тимчасово призупинено

У місті Ізюм Харківської області тимчасово призупинили рух транспорту на ділянці автодороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Обмеження запровадили через підтоплення тимчасової переправи.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

13 березня 2026 року з 15:15 у межах міста Ізюм тимчасово закрито рух усіх транспортних засобів на км 626+260 автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Причиною стало підтоплення тимчасової переправи з дерев’яним настилом.

Рішення про призупинення руху ухвалили з міркувань безпеки та для недопущення надзвичайних ситуацій.

Об’їзд закритої ділянки організовано за погодженою схемою дорожнього руху з установленням відповідних дорожніх знаків та огороджень.

Для вантажного транспорту вагою понад 3,5 тонни визначено маршрут: Харків – Мерефа – Златопіль – Лозова – Близнюки – Барвінкове – Ізюм.

Для легкового транспорту: Харків – Чугуїв – Волохів Яр – Балаклія – Грушуваха – Ізюм.

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршрутів і дотримуватися вимог дорожніх знаків. Про зміну ситуації або відновлення руху повідомлять додатково.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 