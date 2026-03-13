Дрони та РСЗВ: за добу російські війська тричі вдарили по Золочівській громаді

Російські війська протягом 12–13 березня атакували кілька населених пунктів Золочівської громади Харківської області. Внаслідок ударів пошкоджено будівлі підприємства, житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

12 березня близько 20:00 російські війська тричі атакували селище Золочів безпілотниками «шахед». Влучання зафіксовано на території недіючого підприємства. Унаслідок ударів значно пошкоджено приміщення та ангари. Постраждалих немає.

13 березня о 6:00 російські війська з РСЗВ «Град» завдали ударів по околиці села Одноробівка. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Обійшлося без постраждалих.

Сьогодні ж близько 10:00 окупанти FPV-дронами вдарили по селу Баранівка. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі. Постраждалих немає.

Станом на зараз у прифронтовому селі Баранівка залишаються 21 людина.

Агентство Телевидения Новости