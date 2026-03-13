Прокуратура встановила 13 причетних до злочинів проти цивільних в окупованому Ізюмі

Правоохоронці ідентифікували 11 бойовиків «лнр» та двох поплічників псевдореспублік, які під час окупації Ізюма на Харківщині чинили злочини проти цивільного населення. За даними слідства, вони викрадали людей, утримували їх у нелюдських умовах, катували та грабували місцевих жителів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під час захоплення Ізюма окупаційні сили викрадали місцевих жителів, утримували їх у нелюдських умовах та катували, намагаючись отримати інформацію про українських військових.

Прокурори спільно зі слідчими поліції ідентифікували причетних до цих злочинів. Йдеться про 11 військовослужбовців 1-ї роти 1-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву «лнр» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу зс рф, а також депутата «лнр» і голову «союза кинематографистов днр».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні законів і звичаїв війни (чч. 1, 2 ст. 438 КК України у редакції 2022 року).

Слідство встановило, що під час окупації міста підозрювані систематично грабували місцевих мешканців. Погрожуючи зброєю, вони відбирали автомобілі, мотоцикли, скутери, комп’ютерну техніку, ігрові консолі, мобільні телефони та гроші.

Крім того, вони силоміць вивозили людей на територію одного з домоволодінь. Там потерпілих утримували у сараї в антисанітарних умовах без їжі та води. В одному з епізодів чоловіка тримали у металевому контейнері, встановленому біля зупинки громадського транспорту.

Людей били, залякували та погрожували вбивством, намагаючись отримати інформацію про українських військових і ветеранів АТО. Наразі встановлено щонайменше шістьох цивільних, яких окупанти незаконно позбавили волі.

Один із задокументованих епізодів завершився вбивством. 28 березня 2022 року окупанти прибули до домоволодіння 46-річного мешканця Ізюма. Чоловік був помічником депутата Ізюмської міської ради з питань національно-патріотичного виховання молоді та членом молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України».

Підозрювані побили його та силоміць затримали. Після цього один із них здійснив постріл з автомата у щелепу потерпілого. Куля пройшла навиліт через шию, спричинивши смертельне поранення. Чоловік помер на місці.

Після цього бойовики завантажили тіло загиблого до автомобіля та вивезли до району залізничного переїзду в Ізюмі, де викинули біля дороги. Через кілька днів, 31 березня, тіло виявили працівники ритуальної служби та поховали у лісі.

