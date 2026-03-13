Сегодня 17:43
У Боровій внаслідок бомбардування загинули дві працівниці школи

Унаслідок авіаційного удару, якого російські війська завдали 12 березня по селищу Борова Харківської області, загинули дві місцеві жительки. Обох жінок добре знали в громаді, адже вони багато років працювали у Борівській школі №1.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Від отриманих поранень померла Нелі Винокурова (15.10.1941 р.н.). Більшу частину свого життя до виходу на пенсію вона працювала у Борівській школі №1.

12 березня російська керована авіабомба влучила у приватне домоволодіння, де перебувала жінка. Вона отримала численні травми голови, які виявилися несумісними з життям.

Також стало відомо, що на місці влучання під завалами будинку загинула Алла Пилипенко (04.07.1959 р.н.). Вона багато років працювала лаборантом у Борівській школі №1.

