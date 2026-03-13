Патрульні показали схему об’їзду закритої через підтоплення ділянки траси на Харківщині

У зв’язку з підтопленням тимчасової переправи на території Харківської області на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський км 626+260 впроваджено закриття руху для всіх транспортних засобів.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Об’їзд здійснюється:

Для легкових транспортних засобів за маршрутом: Харків – Чугуїв – Волохів Яр – Балаклія – Грушуваха – Ізюм.

Для вантажних транспортних засобів за маршрутом: Харків – Мерефа – Златопіль – Лозова – Близнюки – Барвінкове – Ізюм.

