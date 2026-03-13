Сегодня 18:58
Батьків одного із загиблих на харківському кар’єрі хлопців можуть позбавити батьківських прав

Після загибелі двох дітей, які 12 березня провалилися під кригу на кар’єрі у Харкові, профільні служби перевірили умови проживання родини одного із загиблих. Надалі розглядатиметься питання про ініціювання позбавлення батьківських прав та встановлення опіки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

12 березня на кар’єрі на вулиці Семена Кузнеця у Харкові під кригу провалилися шестеро дітей, які проживають у гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб. Двоє хлопців віком 17 і 10 років загинули.

Правоохоронці обстежили умови проживання родини загиблого 10-річного хлопчика. Встановлено, що дитина мешкала у гуртожитку разом із бабусею та старшою сестрою. Умови проживання визначено як задовільні, однак батьки разом із дітьми не проживають.

Через це сім’ю планують взяти на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. Надалі вирішуватиметься питання щодо ініціювання позбавлення батьківських прав та встановлення опіки або піклування.

Нині за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова проводяться досудові розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок», а також за ст. 166 КК України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

