У Харкові п’яний водій зніс стовп: що показав «Драгер»

Уночі 13 березня, близько 1:00, на вулиці Польовій водій авто КІА врізався в стовп. На кермувальника патрульні склали адмінматеріал.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори встановили, що водій автівки не врахував дорожню обстановку й не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду – електроопору.

Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння громадянин погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1,25 проміле, що в понад шість разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден.

На водія інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП.

