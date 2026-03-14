Поліція зафіксувала наслідки влучання БпЛА в поїзд на Харківщині

Вранці БпЛА окупантів вибухнув біля поїзду «Огульці – Полтава» на Харківщині.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

«14 березня до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що в селі Водяне ворожий безпілотник влучив поряд із залізничними коліями, коли в цей час рухався потяг сполученням «Огульці – Полтава», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджено обшивку електропотяга, кабіну та скління вагонів. Травм зазнали троє машиністів віком 52, 57 та 27 років, а також 19-річний помічник машиніста.

Крім того, пошкоджено два приватні будинки.

Наразі слідчі, криміналісти та вибухотехніки збирають докази російської агресії.

За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України.

