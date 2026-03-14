Сегодня 14:34
Збірна України у пара лижних перегонах на зимовій Паралімпіаді-2026 виборола «срібло»

У змішаній естафеті 4х2,5 км команда України здобула «срібло» з результатом 23:36.7, поступившись лише команді США.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Бронза у збірної Китаю.

Срібні призери змішаної (мікст) естафети 4х2,5 км: Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

У відкритій естафеті 4х2,5 км команда України у складі: Дмитро Суярко (гайд Олександр Ніконович), Василь Кравчук, Григорій Вовчинський та Серафим Драгун посіла 4 місце. Від бронзи українців відділило всього 0,2 секунди.

За день до завершення Паралімпіади-2026 у збірної України 17 медалей і сьоме місце у медальному заліку.

