Іран погрожує Україні ракетними ударами через підтримку Ізраїлю

Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включно з безпілотниками, робить українську територію «законною ціллю» для ракетних ударів Тегерану.

Про це повідомляє УНІАН.

«Дії України з надання допомоги Ізраїлю, зокрема підтримка безпілотниками, роблять всю територію України, відповідно до Статуту ООН, законною й обґрунтованою ціллю для Ісламської Республіки», – заявив Азізі в інтервʼю Iran International.

Цю заяву іранський високопосадовець зробив сьогодні, 14 березня.

Україна поки не коментує ці погрози.

