Від початку доби на Харківщині окупанти два рази намагалися атакувати позиції Сил оборони

Оперативна інформація станом на 16:00 14.03.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби кількість атак агресора становить 79, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитися до позицій ЗСУ у районах Закітного та Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві атаки в районах Никифорівки та Новомаркового. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Два бої тривають до цього часу.

Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив три наступальні дії поблизу Олександрограда та Злагоди.

Агентство Телевидения Новости