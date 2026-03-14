Куба на порозі державного перевороту: почалися масштабні заворушення

Сотні жителів Морона, міста на північ від Сьєго-де-Авіли в центральній частині Куби, вийшли на вулиці в ніч на п’ятницю, 13 березня, для мирної акції протесту, що переросла в насильство після того, як, за повідомленнями, поліцейські застрелили й поранили декого з них, а також використовували собак для придушення протестів.

Як пише Фокус, про це повідомляє Diario de Cuba.

Скандуючи «свобода», «геть диктатуру», «увімкніть електрику» і «ми не боїмося», протестувальники оточили місцеву поліцейську дільницю, а співробітники поліції у формі оточили вхід до будівлі.

Пізніше, як повідомляється, протест поширився на штаб-квартиру Комуністичної партії Куби в муніципалітеті, де натовп закидав будівлю камінням і підпалив посеред вулиці вогнище з меблів і документів, вивезених звідти.

Журналіст Хосе Рауль Гальєго, який мешкає в Мексиці, повідомив, що в Мороні відключили доступ до інтернету після того, як зображення масової акції протесту поширилися в мережі. Це тактика влади, спрямована на те, щоб приховати репресії та запобігти поширенню повідомлень від громадян.

Кубинці, які вже кілька тижнів потерпають від серйозних відключень електроенергії, залишилися без транспорту, пального та їжі, проводять нічні демонстрації вже понад тиждень, особливо в Гавані, де вони зупиняли рух поїздів.

Після того як США викрали Мадуро і фактично контролюють венесуельську нафту, Куба опинилась у паливній блокаді.

