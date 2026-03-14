Пішов гуляти та не повернувся: на Харківщині поліція розшукала зниклого підлітка

Поліцейські на Харківщині оперативно розшукали зниклого підлітка.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці провели з дитиною та її батьками профілактичну бесіду та наголосили на важливості постійного зв’язку і відповідального ставлення до безпеки дітей.

13 березня 2026 року о 19:30 до відділу поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора служби «102» про зникнення дитини в селі Левківка Чугуївського району.

Заявниця виявила відсутність свого онука 2012 року народження. Мобільного телефону хлопець при собі не мав, куди міг піти – невідомо. За словами жінки, конфліктних ситуацій у родині не було.

Для встановлення місця перебування неповнолітнього був орієнтований особовий склад відділу поліції.

Завдяки злагодженим та оперативним діям вже через 30 хвилин правоохоронці знайшли хлопця.Жодної загрози життю та здоров’ю дитини не було. З’ясувалося, що хлопець пішов гуляти.

