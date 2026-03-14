Харків’янка здобула срібну медаль Паралімпіади-2026 у лижній естафеті

Спортсменка з Харківщини Людмила Ляшенко у складі національної збірної України виборола срібну медаль на Паралімпійських іграх-2026 у лижній естафеті.

Про це повідомляє ХОВА.

«Наші спортсмени продовжують демонструвати високі результати на міжнародній арені та прославляти Україну. Пишаємось досягненням Людмили Ляшенко та всієї національної команди. Попри виклики воєнного часу українські атлети показують силу характеру, витримку та справжній командний дух», — зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Українська команда впевнено провела більшу частину гонки та боролася за перше місце. На фінальному етапі Людмила Ляшенко тривалий час зберігала лідерство, однак на останніх метрах дистанції поступилася представниці США. У підсумку збірна України фінішувала другою з відставанням у 12,5 секунди.

Це срібло стало 17-ю медаллю для збірної України на Паралімпійських іграх-2026. Наразі у доробку українських спортсменів — три золоті, сім срібних та сім бронзових нагород.

