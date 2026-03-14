Внаслідок обстрілу Куп’янська жінці відірвало ногу: поранену госпіталізовано

Окупанти обстріляли Куп’янськ: поранено жінку.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 березня орієнтовно о 10:50 російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Куп’янськ. Важкого поранення зазнала 63-річна жінка — їй відірвало ногу. Постраждалу госпіталізовано.

Крім того, сьогодні близько 11:30 БпЛА, за попередніми даними типу «Ланцет», поцілив по селу Сподобівка Куп’янського району. Пошкоджено будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости