Сегодня 09:30
Росіяни вдарили по «швидкій» на Харківщині: двоє медиків загинули, один зазнав поранень

Протягом доби обстрілів зазнали 21 населений пункт Харківської області. У результаті двоє людей загинули, ще двоє постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги. У Куп’янську постраждала 63-річна жінка.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували один КАБ, 10 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», один БпЛА «Молнія», шість FPV-дронів та 14 БпЛА, тип яких встановлюється.

У Богодухівському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, три господарчі споруди та гараж у селі Олексіївка, чотири приватні будинки й автомобіль у селі Покровка, а також залізничну інфраструктуру в селі Маяк.

У Куп’янському районі пошкоджено цивільне підприємство у селищі Приколотне; три приватні будинки, дві господарчі споруди у селі Сподобівка; автомобіль у селі Нова Олександрівка; автомобіль екстреної медичної допомоги у селі Червона Хвиля.

В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди в селищі Борова.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль у селі Руська Лозова, складське приміщення в селищі Солоницівка; приватний будинок та клуб у селі Григорівка.

У Чугуївському районі пошкоджено електромережі в селищі Кочеток та приватний будинок у селі Хотімля.

