Сегодня 11:25
Просмотров: 38

Стали відомі імена медиків, які загинули внаслідок російської атаки на Харківщині

Стали відомі імена медиків, які загинули внаслідок російської атаки на Харківщині

15 березня, близько 5:10, між селами Нова Олександрівка та Червона хвиля Куп’янського району російський дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги. В цей момент бригада №300 перевозила поранених.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Внаслідок цієї атаки загинули лікар Дмитро Колесник та екстрений медичний технік Олег Журавльов.

Поранення дістав парамедик Олександр Дудулад, йому надається допомога.

Як зазначили у Центрі екстреної медичної допомоги, російська атака на автівку «швидкої» була цілеспрямованою.  

«Мета російського ворога – залишити людей без допомоги, без шансів на порятунок. Залякати медиків, зробити так, щоб бригади не могли доїжджати до поранених, щоб утворювались «сірі зони», де немає ні медицини, ні порятунку», – йдеться в повідомленні.

