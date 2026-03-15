Сегодня 12:31
Просмотров: 19

На Харківщині медики «швидкої» врятували жінку з гострим інфарктом

У Харківській області бригади екстреної медичної допомоги госпіталізували 72-річну пацієнтку з гострим інфарктом міокарда. Під час транспортування медики розпочали необхідне лікування ще на догоспітальному етапі.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Сумісними зусиллями бригад екстреної медичної допомоги №2408 та №803 було проведено госпіталізацію пацієнтки. У жінки діагностували гострий інфаркт міокарда.

Під час транспортування та передачі пацієнтки у смт Таранівка медики своєчасно провели фібринолітичну терапію. Це дало змогу розпочати реперфузійне лікування ще на догоспітальному етапі.

Після прибуття до профільного відділення у пацієнтки зафіксували регрес клінічної симптоматики. Також відзначено позитивну динаміку на електрокардіограмі.

