Сили оборони завдали ударів по окупантах у районі Куп’янська, – Генштаб

У рамках зниження наступального потенціалу окупантів у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України зокрема уразили об’єкти військової логістики окупантів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу н.п. Осіпенко (ТОТ Запорізької обл.), а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська (ТОТ Запорізької обл.).

Крім того, напередодні завдано ударів по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп’янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині, а також у районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

